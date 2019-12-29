Видео ⟩ Капитан молодежной сборной Канады не снял шлем во время гимна России: российские хоккеисты отказались пожать ему руку

После убедительной победы сборной России на молодежном чемпионате мира над командой Канады во время исполнения российского гимна капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем, как того требуют традиции, пишет Newsru.
На послематчевом рукопожатии российские игроки отказались пожимать руку Хэйтону. Позднее сборная Канады извинилась за поведение своего лидера, которому также пришлось объясняться.
"Сожалею, что не снял шлем во время гимна и прошу прощения за это у сборной России и болельщиков. Как лидер команды, я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. Я был потерян. Этим вечером русские показали великолепную игру, и мои действия не должны были быть неуважительными. Моя ошибка не должна отвлекать их от победы. Я обязан своей команде и всем канадцам, поэтому должен стать лучше", - приводит слова Хэйтона пресс-служба сборной Канады.
Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it 😬 pic.twitter.com/thv5tCj82F— TSN (@TSN_Sports) 28 декабря 2019 г.
После двух туров все команды группы В набрали по три очка, при этом российская команда опережает соперников по дополнительным показателям. Помимо сборных Канады и России, в группе В также выступают команды США, Чехии и Германии. В следующем матче российская команда встретится со сборной США в воскресенье, матч начнется в 20:00 по эстонскому времени.