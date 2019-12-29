Видео ⟩ Капитан молодежной сборной Канады не снял шлем во время гимна России: российские хоккеисты отказались пожать ему руку

"Сожалею, что не снял шлем во время гимна и прошу прощения за это у сборной России и болельщиков. Как лидер команды, я пытался переосмыслить игру и понять, что нам нужно изменить. Я был потерян. Этим вечером русские показали великолепную игру, и мои действия не должны были быть неуважительными. Моя ошибка не должна отвлекать их от победы. Я обязан своей команде и всем канадцам, поэтому должен стать лучше", - приводит слова Хэйтона пресс-служба сборной Канады.