В Таллинне машина врезалась в дерево: участники ДТП скрылись, на месте остался только травмированный и пьяный мужчина

Вчера, 29 декабря, в Таллинне на перекрестке Келлука-теэ и Нарвского шоссе водитель, личность которого пока не установлена, на автомобиле Volkswagen Golf вылетел с дороги, снес ограждение и врезался в дерево.

Все находившиеся в автомобиле люди скрылись с места происшествия.

Полиция нашла вблизи места ДТП травмированного 27-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Машина скорой помощи доставила его в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки на дорогах Эстонии были задержаны 19 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.