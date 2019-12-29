Учителя устроят забастовку в поддержку уволенного директора школы

Ходом встречи, содержанием вопросов и открытостью сторон преподаватели были довольны, однако окончательный результат встречи, когда управа предполагает решить вопрос в течение января, их не устраивает, поэтому коллектив, поддерживающий Хейди Уусталу, решил бастовать, передает BNS со ссылкой на ERR.

По словам представителя учителей Марилийз Рандмер, педагогический состав решил объявить забастовку, а за 14 дней до нее требуется официальное извещение: "Мы надеемся, что управа соберется за эти дни, и этот срок заставит ее быстрее принять решение".