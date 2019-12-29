Вс, 29.12.2019
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  • Учителя устроят забастовку в поддержку уволенного директора школы

Учителя устроят забастовку в поддержку уволенного директора школы

Хейди Уусталу.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

После прошедшего 28 декабря народного собрания, в котором приняли участие представители всех сторон конфликта, возникшего в школе после увольнения директора Хейди Уусталу, педагогический состав Кивиылиской средней школы номер один решил бастовать.

Ходом встречи, содержанием вопросов и открытостью сторон преподаватели были довольны, однако окончательный результат встречи, когда управа предполагает решить вопрос в течение января, их не устраивает, поэтому коллектив, поддерживающий Хейди Уусталу, решил бастовать, передает BNS со ссылкой на ERR.

По словам представителя учителей Марилийз Рандмер, педагогический состав решил объявить забастовку, а за 14 дней до нее требуется официальное извещение: "Мы надеемся, что управа соберется за эти дни, и этот срок заставит ее быстрее принять решение".

Уже в понедельник, 30 декабря представители педагогического состава предполагают отправить в волостную управу извещение о забастовке. 

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