Вс, 29.12.2019
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Росконтроль предостерегает: вся красная икра в России заражена кишечной палочкой

Must ja punane kalamari.

ФОТО: Heiko Kruusi / Linnaleht

Сопредседатель Росконтроля Александр Борисов заявил, что красная икра российского производства заражена кишечной палочкой из-за плохих санитарных условий на производстве.

О том, что все проверенные Союзом потребителей образцы красной икры были заражены кишечной палочкой, Борисов заявил 23 декабря на пресс-конференции в агентстве НСН.

"Делайте выводы по поводу потребления красной икры“, – сказал он.

Борисов добавил, что икра, которая в России продается под видом свежей, часто уже подвергалась заморозке. “Это все санитарные нарушения на самих производствах. К сожалению, если антисанитария на производстве, то будет это свежая икра или замороженная – кишечная палочка все равно будет существовать“, – подчеркнул представитель Росконтроля.

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