Росконтроль предостерегает: вся красная икра в России заражена кишечной палочкой

О том, что все проверенные Союзом потребителей образцы красной икры были заражены кишечной палочкой, Борисов заявил 23 декабря на пресс-конференции в агентстве НСН .

Борисов добавил, что икра, которая в России продается под видом свежей, часто уже подвергалась заморозке. “Это все санитарные нарушения на самих производствах. К сожалению, если антисанитария на производстве, то будет это свежая икра или замороженная – кишечная палочка все равно будет существовать“, – подчеркнул представитель Росконтроля.