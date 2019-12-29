Важные изменения: пособия для детей с особыми потребностями вырастут в два раза

Сейчас размер пособия для ребенка со средней степенью инвалидности составляет 69 евро в месяц, оно повысится до 138 евро. Детям с тяжелой и глубокой инвалидностью государство платит ежемесячное пособие в размере 80,55 евро. Это пособие вырастет для них соответственно до 161 евро и 241 евро.

Закон о повышении пособий для детей с особыми потребностями был принят 13 февраля прошлым составом парламента по инициативе комиссии по социальным делам.

«Семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, очень долго ждали эти очень важные изменения. Повышение пособий позволит семьям покрывать больше расходов на лечение, лекарства, вспомогательные средства и транспорт. В итоге улучшится уровень жизни как самих детей, так и их семей. Наконец государство обратило внимание на семьи, которые, согласно конституции, должны находиться под особой заботой государства», – отметила социал-демократ Хельмен Кютт, в прошлом составе парламента возглавлявшая комиссию по социальным делам.

«Речь идет не только о деньгах, но и об отношении. Повышением пособий Рийгикогу послал родителям четкий сигнал, что государство видит и ценит вклад семей в воспитание детей с ограниченными возможностями. В последний раз пособия на таких детей повышались в 2006 году», – подчеркнула Кютт.