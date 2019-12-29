До 5000 евро: в Эстонии работники одной компании могут похвастаться приличным ростом зарплат

Хотя изначально основная деятельность Skype Technologies OÜ была полностью посвящена развитию и поддержке коммуникационного программного обеспечения Skype, его роль в долгосрочной тенденции продолжает уменьшаться и на первый план выходит развитие и поддержка более обширных целей и продукции Microsoft, отмечает в годовом отчете руководства.

Среднее число работников таллиннской конторы Skype выросло на одного до 261 человека. Расходы на рабочую силу выросли за год на 6,5 процента до 20,8 миллионов евро, из которых расходы на зарплату составляют 15,5 миллиона.

Средняя зарплата в компании была 4955 евро, что в сравнении с прошлым годом на 286 евро больше (на 6,1 процента).