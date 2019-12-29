До 5000 евро: в Эстонии работники одной компании могут похвастаться приличным ростом зарплат

В завершившемся в июне экономическом году оборот эстонского подразделения Skype Technologies, принадлежащего концерну Microsoft, вырос на 1,7 процента до 34,1 миллиона евро, чистая прибыль выросла за год на 5,3 процента до 2,4 миллиона, пишет Postimees.
Хотя изначально основная деятельность Skype Technologies OÜ была полностью посвящена развитию и поддержке коммуникационного программного обеспечения Skype, его роль в долгосрочной тенденции продолжает уменьшаться и на первый план выходит развитие и поддержка более обширных целей и продукции Microsoft, отмечает в годовом отчете руководства.
Среднее число работников таллиннской конторы Skype выросло на одного до 261 человека. Расходы на рабочую силу выросли за год на 6,5 процента до 20,8 миллионов евро, из которых расходы на зарплату составляют 15,5 миллиона.
Средняя зарплата в компании была 4955 евро, что в сравнении с прошлым годом на 286 евро больше (на 6,1 процента).
«Наем высококвалифицированных программистов и менеджеров по развитию остается в центре внимания компании. Компания ожидает постепенного увеличения числа сотрудников в течение 2019/2020 финансового года из-за желания Microsoft увеличить свои инвестиции в деятельность по разработке программного обеспечения в Центре разработки в Эстонии», - отметило руководство.