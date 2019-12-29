Вс, 29.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Эстония
  • Галерея: украшенный к Рождеству дом пленяет соседей сказочной красотой

Галерея: украшенный к Рождеству дом пленяет соседей сказочной красотой

На хуторе Вахевески в деревне Ванамыйза недалеко от Кярстна семья каждый раз в конце года украшает свой двор так, что можно утонуть в море огней. А роскошнее всего сияет огнями высокая ель, пишет Sakala.

Владелец хутора Вахевески Арво Хырак говорит, что та же самая ель была совсем крошечной 30 лет назад, но украшали ее всегда. С каждым годом дерево растет и украшать его становится все сложнее. "Я не могу заказать грузовик, я залезаю на елку с большой лестницей, помогаю себе палкой и так зажигаю все огни. Соседи удивляются, как я вырастил такое высокое дерево", - гордо сказал хозяин в субботу днем.

На украшение дерева ушло 250 метров гирлянды. Сколько на остальной сад - Хырак  точно сказать не смог, но отметил, что это сотни метров. Его супруга Кярт добавила, что светодиодное освещение потребляет мало энергии и стоит недорого. 

Гигантский надувной рождественский человечек возле елки появился впервые. «Мы купили его в валгском магазине за 5 евро, он был сильно уценен. Трудно поверить, что такая дешевая вещь в порядке, но все хорошо, мы очень довольны товаром. Мы видели такую же штуку в Handymann в Вильянди, где она стоила около 50 евро », - сказал Арво Хырак.

По словам владельца, на праздники приезжают дети с внуками, и последние очень довольны бабушкой и дедушкой.

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