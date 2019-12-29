Галерея: украшенный к Рождеству дом пленяет соседей сказочной красотой

Владелец хутора Вахевески Арво Хырак говорит, что та же самая ель была совсем крошечной 30 лет назад, но украшали ее всегда. С каждым годом дерево растет и украшать его становится все сложнее. "Я не могу заказать грузовик, я залезаю на елку с большой лестницей, помогаю себе палкой и так зажигаю все огни. Соседи удивляются, как я вырастил такое высокое дерево", - гордо сказал хозяин в субботу днем.

На украшение дерева ушло 250 метров гирлянды. Сколько на остальной сад - Хырак точно сказать не смог, но отметил, что это сотни метров. Его супруга Кярт добавила, что светодиодное освещение потребляет мало энергии и стоит недорого.

Гигантский надувной рождественский человечек возле елки появился впервые. «Мы купили его в валгском магазине за 5 евро, он был сильно уценен. Трудно поверить, что такая дешевая вещь в порядке, но все хорошо, мы очень довольны товаром. Мы видели такую же штуку в Handymann в Вильянди, где она стоила около 50 евро », - сказал Арво Хырак.