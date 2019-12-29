Фото: автомобиль чуть не вылетел на лыжную трассу

Как сообщает Virumaa Teataja, в Тамсалу один водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и чуть не оказался на лыжной трассе.

В воскресенье с Норвежского моря на Скандинавию перемещается ложбина низкого давления, под влиянием которой во второй половине дня скорость ветра возрастет до 20 м/сек, увеличится опасность гололеда и на дорогах — гололедицы.

Об этом с утра предупредил Центр управления движением, отметив, что в Северной Эстонии дороги были влажными после обработки реагентами, а в Южной и Северо-Восточной Эстонии- сухими. Температура воздуха и дорожного покрытия по всей территории Эстонии ниже нулевой отметки. В прибрежных районах велика опасность появления инея на проезжей части.