Фото: автомобиль чуть не вылетел на лыжную трассу

Скользкая зимняя дорога стала большой неожиданностью для многих водителей.
Как сообщает Virumaa Teataja, в Тамсалу один водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и чуть не оказался на лыжной трассе.
В воскресенье с Норвежского моря на Скандинавию перемещается ложбина низкого давления, под влиянием которой во второй половине дня скорость ветра возрастет до 20 м/сек, увеличится опасность гололеда и на дорогах — гололедицы.
Об этом с утра предупредил Центр управления движением, отметив, что в Северной Эстонии дороги были влажными после обработки реагентами, а в Южной и Северо-Восточной Эстонии- сухими. Температура воздуха и дорожного покрытия по всей территории Эстонии ниже нулевой отметки. В прибрежных районах велика опасность появления инея на проезжей части.
По прогнозам, в воскресенье днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура воздуха в Восточной Эстонии поднимется до 0-3 градусов, в Западной Эстонии до 1-4 градусов выше нуля. Во второй половине дня постепенно усилится юго-западный ветер до 20 м/сек. С изменением погоды возрастет и опасность гололеда.