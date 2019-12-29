Рейнсалу: Ратас имеет полное право предпочесть семью приему у президента

«Этот ропот по поводу сдержанного ответа премьер-министра на вопрос журналиста, что он не пойдет на президентский прием, заявления, что это крайне несправедливо, не выдерживают никакой критики, - приводит BNS пост Рейнсалу в социальных сетях. - Если Юри Ратас делает выбор в пользу вечера со своей семьей, это его право».

"В той же мере у Ратаса было бы право не пойти на прием, если бы этим шагом он хотел бы обозначить свою оценку того, что сотрудничество между президентом и руководителем правительства оказалось под вопросом", - написал Рейнсалу в своем аккаунте в социальных сетях.

"Критики предполагают, что якобы именно этот сигнал Ратас направляет своим отсутствием на приеме. Кстати, на такой жест у Ратаса, как у руководителя государства и как у политика есть полное право, если бы он захотел выразить свое отношение — хотя, обращаю внимание, сам он это не подтвердил".