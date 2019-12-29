Рейнсалу: Ратас имеет полное право предпочесть семью приему у президента

Министр иностранных дел Эстонии и член "Отечества" Урмас Рейнсалу считает неуместной критику в адрес премьер-министра от Центристской партии Юри Ратаса за то, что в День независимости, 24 февраля, он решил провести время со своей семьей, а не присутствовать на президентском приеме.
«Этот ропот по поводу сдержанного ответа премьер-министра на вопрос журналиста, что он не пойдет на президентский прием, заявления, что это крайне несправедливо, не выдерживают никакой критики, - приводит BNS пост Рейнсалу в социальных сетях. - Если Юри Ратас делает выбор в пользу вечера со своей семьей, это его право».
"В той же мере у Ратаса было бы право не пойти на прием, если бы этим шагом он хотел бы обозначить свою оценку того, что сотрудничество между президентом и руководителем правительства оказалось под вопросом", - написал Рейнсалу в своем аккаунте в социальных сетях.
"Критики предполагают, что якобы именно этот сигнал Ратас направляет своим отсутствием на приеме. Кстати, на такой жест у Ратаса, как у руководителя государства и как у политика есть полное право, если бы он захотел выразить свое отношение — хотя, обращаю внимание, сам он это не подтвердил".
«В интересах сохранения достоинства государства я предпочел бы как раз такой молчаливый шаг вместо драматических акций, сопровождающихся шумом и криком. Как человек, более-менее знакомый с государственным протоколом, могу уверенно заявить, что ничего предосудительного в обоих обоснованиях отсутствия на приеме нет», - добавил Рейнсалу.