Вс, 29.12.2019
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Состояние найденной на болоте Кяролин ухудшается с каждым днем
Семья просит поддержать девушку

Кяролин Лехт была найдена на небольшом островке на реке Пяэскюла.

ФОТО: Aare Rüütel

Близкие 23-летней Кяролин, которая числилась пропавшей почти неделю, просят людей подумать о ней и пожелать ей выздоровления. Кяролин была найдена живой добровольцами 26 декабря на болоте Пяэскюла, пишет Postimees.

«Каждый день состояние Кяролин становится хуже. Я верю, что врачи делают все возможное. Но несмотря на это, я прошу всех найти сегодня один момент, чтобы подумать о Кяролин и пожелать ей сил для выздоровления, – сообщила семья Кяролин в соцмедиа. – Может быть, эти пожелания сбудутся так же, как когда мы вместе искали ее на болоте, и случится еще одно чудо».

Поисками пропавшей 19 декабря в Нымме Кяролин занимались полицейские и 200 добровольцев. Кяролин нашли живой вблизи реки Пяэскюла. Ее обнаружили два добровольца. Кяролин услышала крики и стала кричать им в ответ. 23-летняя девушка была переохлаждена и у полиции есть основание полагать, что она провела на болоте более суток, но точное время пока назвать невозможно. Все обстоятельства, связанные с ее исчезновением, устанавливаются. На вертолете она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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