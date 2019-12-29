Состояние найденной на болоте Кяролин ухудшается с каждым днем

«Каждый день состояние Кяролин становится хуже. Я верю, что врачи делают все возможное. Но несмотря на это, я прошу всех найти сегодня один момент, чтобы подумать о Кяролин и пожелать ей сил для выздоровления, – сообщила семья Кяролин в соцмедиа. – Может быть, эти пожелания сбудутся так же, как когда мы вместе искали ее на болоте, и случится еще одно чудо».