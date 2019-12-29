Фото ⟩ Киев и Донбасс проводят обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных»

В свою очередь уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также сообщила о начале процедуры обмена, добавив, что ее представители находятся на месте события с целью осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих.

В Воскресенье Киев и Донбасс проводят обмен пленными по формуле "87 на 55". Стороны согласовали дату обмена 29 декабря по принципу "всех установленных на всех установленных".

ФОТО: Alexander Reka/Alexander Reka/TASS

Пленные украинцы доставлены к контрольному пункту "Майорский", где будет проводиться обмен, передает корреспондент "Интерфакса".

На месте, где планируется процедура обмена, присутствуют представители Международного комитета красного креста, журналисты, представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня.

Контрольный пункт полностью закрыт для движения пешеходов и транспортных средств.

ФОТО: Alexander Reka/Alexander Reka/TASS

Как сообщили "Интерфаксу" в правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении омбудсменов ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики заезжают на КПП "Майорский", где будет проводиться обмен.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. "Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР", - сказала она.

"Мы готовы отдать украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, еще три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", - сообщила она.

"Мы разыскиваем еще порядка 160 человек, но, надеюсь, потом работа пойдет быстрее. Переговорщики ведут себя корректно, у нас возобновился диалог", - сказала она.

Договоренности об обмене были приняты лидерами стран "нормандской четверки" на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех" заложен в 6 пункте Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Вскоре после подписания "Минска-2", 21 февраля 2015 года, 52 ополченца республик Донбасса были обменены на 139 украинских военнослужащих. Затем в течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц так и не произошло. Самый крупный обмен пленных состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 задержанных, на Украину возвратились 73 человека. В самый последний момент Киев отказался передавать часть пленных, список которых уже был согласован.

Впоследствии представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы процесс был продолжен. Однако в 2018-2019 гг. об освобождении пленных по формуле "всех на всех" договориться не удалось.

Первые переговоры контактной группы по Донбассу после "нормандского саммита" состоялись 18 декабря в Минске и не принесли результатов, хотя продлились дольше обычного. Представители ДНР и ЛНР обвинили Киев в срыве переговоров, но стороны договорились продолжить диалог, уже в формате видеоконференции. Позже в ДНР сообщили, что обмен все же должен состояться до Нового года, причем ДНР выдаст Киеву только военнопленных, то есть тех, кто "был взят с оружием на поле боя".