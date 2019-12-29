В Эстонии в мясной продукции нашли опасную бактерию

Оба товара сейчас доступны для покупки на сайте производителя мясной продукции Linnamäe. В лосиной тушенке быстрого приготовления (põdraliha äkis) листерия была найдена в феврале, а в ветчине из лосятины холодного копчения (külmsuitsu põdrasink) — в ноябре. Обе пробы брала специалист Ветеринарно-пищевого департамента Ляэнемаа Рийна Махла.

«В течение этого года взяла пять-шесть проб. В двух была найдена листерия», - сказала Lääne Elu Махла. Штамм найденной в продукции Linnamäe листерии - ST37