Банки по всему миру сокращают рабочие места максимальными темпами с 2015 года

В этом году более 50 кредитных организаций объявили о планах сокращения в общей сложности 77,78 тысяч рабочих мест. Это максимальный показатель с 2015 года, когда сокращения затронули 91,448 тысяч рабочих мест.

Почти 82% сокращений приходится на банки в Европе, которые в ближайшие годы будут сталкиваться с дополнительным бременем отрицательных процентных ставок.

глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ЕЦБ вряд ли сможет вывести процентные ставки обратно на положительную территорию в 2020 г.

В отличие от США, где государственные программы и повышение ставок помогли кредиторам быстро восстановиться после финансового кризиса, банки в Европе все еще пытаются восстановить свои позиции. Многие увольняют сотрудников и продают бизнес, чтобы поддержать прибыльность.

Между тем, сокращение банковских служащих происходит и в других регионах мира.

По данным источников Financial Times, американский Morgan Stanley сократит 1,5 тысячи рабочих мест по всему миру из-за неопределенности на мировых рынках.