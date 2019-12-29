Банки по всему миру сокращают рабочие места максимальными темпами с 2015 года

Банки по всему миру объявляют о наиболее масштабном сокращении рабочих мест за последние четыре года, поскольку они урезают расходы, чтобы выдержать замедление экономики и адаптироваться к цифровым технологиям, сообщает Bloomberg.
В этом году более 50 кредитных организаций объявили о планах сокращения в общей сложности 77,78 тысяч рабочих мест. Это максимальный показатель с 2015 года, когда сокращения затронули 91,448 тысяч рабочих мест.
Почти 82% сокращений приходится на банки в Европе, которые в ближайшие годы будут сталкиваться с дополнительным бременем отрицательных процентных ставок.
глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ЕЦБ вряд ли сможет вывести процентные ставки обратно на положительную территорию в 2020 г.
В отличие от США, где государственные программы и повышение ставок помогли кредиторам быстро восстановиться после финансового кризиса, банки в Европе все еще пытаются восстановить свои позиции. Многие увольняют сотрудников и продают бизнес, чтобы поддержать прибыльность.
Между тем, сокращение банковских служащих происходит и в других регионах мира.
По данным источников Financial Times, американский Morgan Stanley сократит 1,5 тысячи рабочих мест по всему миру из-за неопределенности на мировых рынках.
С учетом сокращений в этом году общее количество сокращенных рабочих мест в банках за последние шесть лет превысило 425 тысяч. В действительности показатель, вероятно, еще больше, поскольку многие банки не раскрывают своих планов по сокращению персонала.