Вс, 29.12.2019
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Банки по всему миру сокращают рабочие места максимальными темпами с 2015 года

Morgan Stanley peakorter Londonis.

ФОТО: RUSSELL BOYCE/REUTERS

Банки по всему миру объявляют о наиболее масштабном сокращении рабочих мест за последние четыре года, поскольку они урезают расходы, чтобы выдержать замедление экономики и адаптироваться к цифровым технологиям, сообщает Bloomberg.

В этом году более 50 кредитных организаций объявили о планах сокращения в общей сложности 77,78 тысяч рабочих мест. Это максимальный показатель с 2015 года, когда сокращения затронули 91,448 тысяч рабочих мест.

Почти 82% сокращений приходится на банки в Европе, которые в ближайшие годы будут сталкиваться с дополнительным бременем отрицательных процентных ставок.

глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что ЕЦБ вряд ли сможет вывести процентные ставки обратно на положительную территорию в 2020 г.

В отличие от США, где государственные программы и повышение ставок помогли кредиторам быстро восстановиться после финансового кризиса, банки в Европе все еще пытаются восстановить свои позиции. Многие увольняют сотрудников и продают бизнес, чтобы поддержать прибыльность.

Между тем, сокращение банковских служащих происходит и в других регионах мира.

По данным источников Financial Times, американский Morgan Stanley сократит 1,5 тысячи рабочих мест по всему миру из-за неопределенности на мировых рынках.

С учетом сокращений в этом году общее количество сокращенных рабочих мест в банках за последние шесть лет превысило 425 тысяч. В действительности показатель, вероятно, еще больше, поскольку многие банки не раскрывают своих планов по сокращению персонала.

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