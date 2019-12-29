Картина дня: ДТП с автобусом Ecolines, обращение семьи найденной на болоте и зарплата в 5000 евро

Фото и видео: на шоссе Таллинн-Нарва автобус с 67 людьми вылетел в кювет

Сегодня в 4.45 на 30-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого ехавший из Санкт-Петербурга автобус Ecolines вылетел с дороги. Читать далее...

«Автобус начал вилять, водителя потом самого трясло»: пассажиры Ecolines рассказали об аварии

Стали известны детали ДТП с участием автобуса Ecolines на шоссе Таллинн-Нарва. Автобус съехал в кювет ранним утром, когда до Таллина оставалось около 20 километров. Читать далее...

Состояние найденной на болоте Кяролин ухудшается с каждым днем

Близкие 23-летней Кяролин, которая числилась пропавшей почти неделю, просят людей подумать о ней и пожелать ей выздоровления. Кяролин была найдена живой добровольцами 26 декабря на болоте Пяэскюла. Читать далее...

Важные изменения: пособия для детей с особыми потребностями вырастут в два раза

В январе вступит в силу закон, который после 14-летнего перерыва повышает размер пособия для детей с ограниченными возможностями. Пособие для детей со средней и тяжелой инвалидностью вырастет в два раза, а для детей с глубокой инвалидностью – в три раза. Читать далее...

В Эстонии в мясной продукции нашли опасную бактерию

Пробы Ветеринарно-пищевого департамента показали наличие опасной бактерии в двух мясных изделиях мясоперерабатывающего предприятия Linnamäe. Читать далее...

Инцидент в магазине Konsum: неконтролируемая любовь к пиву обойдется двум мужчинам в 2000 евро

Ардо и Тоомас три раза посетили магазин Sauga Konsum и украли пива на 25 евро, набив им карманы, о чем свидетельствуют записи видеокамер. Читать далее...

До 5000 евро: в Эстонии работники одной компании могут похвастаться приличным ростом зарплат

В завершившемся в июне экономическом году оборот эстонского подразделения Skype Technologies, принадлежащего концерну Microsoft, вырос на 1,7 процента до 34,1 миллиона евро, чистая прибыль выросла за год на 5,3 процента до 2,4 миллиона. Читать далее...

Видео: российские хоккеисты отказались пожать руку капитану молодежной сборной Канады