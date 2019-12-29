Министерства надеются построить новые здания за счет частных средств

Министерство культуры выступило с двумя идеями. Одной из них было обновление инфраструктуры публичных библиотек, включая здания, мебель и информационные системы. «У нас 528 публичных библиотек по всей стране. Если взять за основу, что в будущем библиотеки станут так называемыми центрами совместной работы, то частный сектор может проявить к ним интерес», - сказал глава отдела коммуникаций Министерства культуры Меэлис Компус.

В качестве другой идеи Министерство культуры предложило создать совместное хранилище для музеев. Уже несколько лет Министерство культуры мечтало, что в Северной и Южной Эстонии будет место для сохранения, восстановления и, таким образом, сохранения наследия нескольких музеев. Только в Kumu и Эстонском национальном музее в Раади сейчас есть комнаты, специально построенные как хранилища и отвечающие современным требованиям. Анализ, проведенный совместно Министерством культуры и Министерством финансов в прошлом году, показал, что стоимость общих хранилищ составляет приблизительно 41 миллион евро.

Министерство внутренних дел также представило свой список пожеланий. Одним из предложений было строительство нового здания для Министерства внутренних дел, которое могло бы частично финансироваться за счет частных средств. «Существующее здание, которое арендуется у акционерного общества Riigi Kinnisvara, нуждается в инвестициях, и использование пространства там является не самым эффективным», - сказала Мари Кукк, советник по коммуникациям Министерства внутренних дел. Пару месяцев назад министр внутренних дел Март Хельме также намекнул на планы строительства нового дома, отметив, что в летной гавани Таллинна есть подходящий участок.

О других пожеланиях, представленных Министерству финансов, МВД сейчас не распространялось. Однако в прошлом министр внутренних дел Хельме отмечал, что PPP-проекты могут развивать возможности спасения на море и даже способствовать строительству восточной границы.

Министерство окружающей среды со своей стороны предложило построить дом окружающей среды. Это здание, куда переехали бы министерство, Департамент окружающей среды и Инспекция по окружающей среде. Были надежды, что дом получит деньги из государственного бюджета на следующий год, но, к сожалению, их не нашлось. Теперь речь идет о получении частных денег. «Мы ищем способы финансирования проекта», - сказала вице-канцлер Министерства окружающей среды Маргит Мартинсон. Общая стоимость дома окружающей среды оценивается в 38,5 млн евро.

Стоит отметить, что все эти идеи, представленные в Министерство финансов, являются сейчас только мыслями. В следующем году правительство рассмотрит их, и тогда будет раскрыта судьба проектов. «Объекты недвижимости названы, но мы должны проанализировать их, чтобы понять, что можно, рационально и необходимо строить. На данный момент такого ответа нет», - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Он добавил, что в первой половине следующего года будет понятно, что можно построить за евроденьги, а что можно профинансировать из государственного бюджета.

По словам Ааба, одно из поступившх пожеланий - это строительство Таллиннской больницы. «Таллиннская больница - это такая большая инвестиция, мы должны подумать об этом решении. Вполне возможно, что тут можно поискать деньги Европейского Союза, но это также один из возможных РРР-проектов», - сказал Ааб. По предварительным оценкам, все строительство здания должно обойтись в 300 миллионов евро.

В предыдущие годы в Эстонии нечасто строились здания на частные деньги. Недавним примером является совместное здание министерствв Таллине, построенное в 2017 году. Однако теперь правительство начало присматриваться к проектам РРР. Одна из причин заключается в том, что из-за бюджетных правил невозможно использовать кредитные деньги для этих инвестиций.

«Мы видим, что экономический рост замедляется. Европейский союз на самом деле ищет пути оживления экономики, и инвестиции, безусловно, являются возможностью. Фактически, ОЭСР также сказала нам, что мы должны искать возможности для местных инвестиций. Одним из таких вариантов является РРР», - объяснил Ааб.