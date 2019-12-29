В итальянских Альпах за сутки погибли четыре человека из-за схода лавин

По итальянскому государственному телевидению передают, что погибший лыжник был одним из четырех человек, кого в воскресенье утром настигла лавина рядом с домиком, где группа остановилась на ночевку.

Днем ранее в автономной провинции Больцано-Боцен — Южный Тироль в долине Сеналес (Шнальсталь) лавина спустилась на группу немецких лыжников. Погибли две семилетние девочки и мать одной из них. Сейчас ведется расследование, должен ли был быть закрыт склон в тот день из-за опасности схода лавины.