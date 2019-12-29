Вс, 29.12.2019
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В итальянских Альпах за сутки погибли четыре человека из-за схода лавин
Среди погибших и двое детей

Место происшествия в долине Сеналес.

ФОТО: EPA/Scanpix

В Доломитовых Альпах после схода лавины сегодня умер лыжник. Это уже четвертый случай смерти, вызванный лавиной, за сутки в итальянских Альпах, пишет Postimees.

По итальянскому государственному телевидению передают, что погибший лыжник был одним из четырех человек, кого в воскресенье утром настигла лавина рядом с домиком, где группа остановилась на ночевку.

Днем ранее в автономной провинции Больцано-Боцен — Южный Тироль в долине Сеналес (Шнальсталь) лавина спустилась на группу немецких лыжников. Погибли две семилетние девочки и мать одной из них. Сейчас ведется расследование, должен ли был быть закрыт склон в тот день из-за опасности схода лавины.

Причиной схода лавин в горнолыжных районах итальянских Альп может быть сильный ветер, зафиксированный в последние несколько суток.

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