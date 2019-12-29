Задержаны граждане РФ, готовившие теракты в Санкт-Петербурге на Новый год

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций", пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Лидеры двух стран условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

В Кремле также сообщили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», не уточнив, о чем конкретно шла речь в разговоре.

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Общество

О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории страны, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.

В качестве примера глава ФСБ назвал предупреждение от американских спецслужб о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году. Россия, в свою очередь, помогала американцам в расследовании теракта во время Бостонского марафона.

В декабре 2017 года Путин благодарил Трампа за информацию о планах боевиков напасть на Казанский собор. Тогда российским спецслужбам удалось своевременно задержать группу боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России организации). При преступниках были обнаружены взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Не первый случай помощи от американцев

Президент Владимир Путин провел сегодня телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора глава РФ, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Лидеры двух стран условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

В Кремле также сообщили, что Путин и Трамп «обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», не уточнив, о чем конкретно шла речь в разговоре.

О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории страны, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.

В качестве примера глава ФСБ назвал предупреждение от американских спецслужб о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году. Россия, в свою очередь, помогала американцам в расследовании теракта во время Бостонского марафона.