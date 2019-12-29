Кубок Эстонии по волейболу завоевали TalTech и BigBank

В Saku Suurhall состоялись финальные поединки Кубка Эстонии по волейболу у мужчин и женщин.
TalTech уверенно начал финальную встречу и не позволил в первом сете Тартусскому Университету оказать хоть сколько-нибудь достойное сопротивление, победив 25:12. Во втором сете уже представительницы Тарту сумели проявить характер и в острой борьбе одержали победу 25:23. Решающей оказалась вторая половина третьего сета: "Университет" имел преимущество в пять очков, но таллиннки сумели отыграть этот гандикап и выиграть третью партию 26:24, после чего довели дело до победы в четвертой партии 25:20 и в матче 3:1.
TalTech завоевал первый Кубок Эстонии с 2015 года.
Финальный поединок у мужчин получился более упорным тартусский BigBank лишь в пятой партии вырвал победу y "Сааремаа". BigBank сумел в четвертой партии спастись, переведя матч на тай-брейк, в котором атаки обеих команд были острее, но удача сопутствовала тартусцам, которыe взяли верх 21:19 а вместе с тай-брейком и победу в матче 3:2.