За досрочное освобождение «паэского бомбиста» будут бороться в ЕСПЧ

«Я буду ходатайствовать о применении Европейским судом по правам человека первичной правовой защиты. Кроме того, я оспорил решение не освобождать тяжело больного Рингмаа и в Тартуском окружном суде», – сообщил Райко Паас агентству BNS.

Несмотря на то, что медицинская экспертиза признала 81-летнего Мярта Рингмаа неизлечимо больным, Вируский уездный суд 27 ноября своим решением оставил его в тюрьме.

22 ноября суд рассмотрел поданное защитником 81-летнего Рингмаа – Райко Паасом – ходатайство о досрочном освобождении в связи с диагностированным неизлечимым заболеванием. Прокуратура не поддержала ходатайство, посчитав, что необходимое лечение Рингмаа может получить и в заключении.

Суд согласился с прокуратурой в том, что Рингмаа обеспечено медицинское обслуживание и в тюрьме.

Защитник Рингмаа Райко Паас ранее сообщил BNS, что приговор Вируского уездного суда он обязательно оспорит в Тартуском окружном суде.

Согласно Пенитенциарному кодексу, лицо, страдающее тяжелой неизлечимой болезнью, может быть освобождено судом от отбывания наказания. При этом суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, личность осужденного и характер заболевания.

Летом 2019 года Вируская тюрьма направила Рингмаа на медицинскую экспертизу на основании постановления Вируского уездного суда. О прохождении врачебной комиссии ходатайствовали сам Рингмаа и его защитник Райко Паас.

Летом 2018 года коллегия окружного суда в составе трех судей решила, что Рингмаа не может быть освобожден досрочно, главной причиной является риск совершения им новых преступлений.

Вируский уездный суд, ранее рассматривавший этот вопрос, также решил, что прогноз риска является достаточным основанием предполагать, что несмотря на свой преклонный возраст Рингмаа может после выхода на свободу продолжить совершать преступления.

Вопрос о его досрочном освобождении рассматривался и осенью 2019 года, но в середине октября Вируский уездный суд решил не освобождать его.

15-летний срок лишения свободы Рингмаа, находящегося в тюрьме с осени 2005 года, вступил в силу в феврале 2010 года, когда госсуд отказался рассматривать жалобу его адвоката.

Суд признал Рингмаа виновным в том, что он заложил бомбу к киоску стеклотары по адресу Пунане, 15 в таллиннском районе Ласнамяэ 11 апреля 2001 года, и по адресу Паэ, 23 ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Суд также признал Рингмаа виновным в предоставлении пенсионному департаменту поддельной трудовой книжки, в соответствии с которой департамент с мая 2001 по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии.

Суд оправдал Рингмаа в целой серии преступных эпизодов, поскольку его вину было невозможно доказать.

Полиция безопасности задержала Рингмаа в качестве подозреваемого 11 ноября 2005 года, с тех пор он находится в тюрьме.