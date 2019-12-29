Bloomberg назвал главное достижение Путина за 20 лет правления

Способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете – одно из главных достижений российского президента, считают авторы статьи, отмечая тот факт, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

Кроме того, осторожность Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта сделало финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", заключили в Bloomberg, добавив, что Россия имеет относительной низкий внешний долг и один из самых больших запасов иностранной валюты и золота.

В то же время авторы пишут и о минусах, к примеру, то, что Путин использует репрессивные методы, чтобы не допустить успеха претендента или оппозиционных СМИ, приводя в примеры аресты Михаила Ходорковского и Алексея Навального.