Bloomberg назвал главное достижение Путина за 20 лет правления

Агентство Bloomberg опубликовало большую статью, авторы которой проанализировали 20 лет правления Владимира Путина и постарались ответить на вопрос – смогла ли Россия восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния.
Способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете – одно из главных достижений российского президента, считают авторы статьи, отмечая тот факт, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.
Кроме того, осторожность Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта сделало финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", заключили в Bloomberg, добавив, что Россия имеет относительной низкий внешний долг и один из самых больших запасов иностранной валюты и золота.
В то же время авторы пишут и о минусах, к примеру, то, что Путин использует репрессивные методы, чтобы не допустить успеха претендента или оппозиционных СМИ, приводя в примеры аресты Михаила Ходорковского и Алексея Навального.
Статью полностью можно прочесть здесь.