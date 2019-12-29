"Флора" выиграла футбольный Новогодний турнир

Все команды, выступавшие в 2019 году в Премиум-лиге, привезли на турнир неосновные составы. Были и дублеры, и закончившие когда-то с профессиональным футболом, а вот звезд на турнире по понятным причинам не было. Уже через несколько дней стартует Зимний турнир ЭФС и именно там футболистам основных составов надо будет доказывать обоснованность своего появления на поле, именно на Зимнем турнире тренера будут готовиться к сезону, а Рождественский турнир, проходящий в последние дни года - не более чем шоу, которое, правда, из года в год теряет популярность.

На этот раз ЭФС изменила структуру турнира и вместо двух дней турнир ограничивается одним днем, команды более не играют по девять матчей, а разбиты на 2 группы и победителя определяет финал.

Интересных матчей на турнире было немного - только поединки "Флоры" и "Пайде" 4:3, да триллер "Маарду" и "Транса" выделяются из общей череды довольно обыденных побед в один-два мяча. "Маарду" вел в поединке с "Трансом" 3:0 и 4:1, но умудрился позволить забить "Трансу" за пять минут пять голов и проиграл 4:6. Однако эта встреча уже не несла в себе какого-либо спортивного смысла, из группы В обе команды не вышли дальше, уступив сие право "Нымме Калью" и "Тулевику". Из группы А в полуфинал шагнули "Курессааре" и "Флора".

В первом полуфинале "Флора" дожала на последних минутах "Тулевик" 2:0, а "Нымме Калью" переиграл 3:1 "Курессааре", преподнеся болельщикам подарок в виде последнего в новом году таллиннского дерби.

Финальный поединок остался за "Флорой", в их составе было больше игроков основы, поэтому победа "бело-зеленых" закономерна: Ярвелайд и Рийберг, получивший титул лучшего снайпера турнира, отличились в первой трети заключительного поединка, туда же поместился и гол Маркуса Суурвяли, однако как ни старались футболисты "Калью" ворота "Флоры" им в этом году больше поразить не удалось, , а Хенри Ярвелайд успел оформить дубль. 3:1 - победа "Флоры", чемпиона Эстонии-2019.