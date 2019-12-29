Вс, 29.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов

Россия проиграла США, пропустив два гола за семь секунд

191229 Danil Zhuravlyov of Russia and Cole Caufield of USA during the 2020 IIHF World Junior Championship game between USA and Russia on December 29, 2019 in Ostrava. Photo: Simon Hastegard / BILDBYRAN / kod SH / 180162 ishockey Ice hockey, Eishockey u20 jvm jvm 2020 jvm 19-20 iihf world junior championship world juniors bbeng ryssland usa *** 191229 Danil Zhuravlyov of Russia and Cole Caufield of USA during the 2020 IIHF World Junior Championship game between USA and Russia on December 29, 2019 in Ostrava Photo Simon Hastegard BILDBYRAN kod SH 180162 ishockey ice hockey u20 jvm jvm 2020 jvm 19 20 iihf world junior championship world juniors bbeng ryssland usa, PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxAUT Copyright: SIMONxHASTEGARD BB191229ZH045

ФОТО: SIMON HASTEGÃ& RD via www.imago-images.de/imago images/Bildbyran

Сборная России проиграла в третьем матче молодежного чемпионата мира по хоккею команде США 1:3.

Решающий момент поединка наступил на 36-й минуте, когда россияне за семь секунд пропустили две шайбы в свои ворота. Первым у американцев отличился Артур Калиев, щелчком в касание переправивши шайбы в ворота, а преимущество США удвоил Ник Робертсон, забросивший свою шайбу после рикошета.

В начале третьего периода "звездно-полосатые" утроили счет - отличился снова Калиев. Россиян третий гол разбудил, подопечные Брагина сумели перевести игру на половину поля соперника. Результат давления не заставил себя ждать - Александр Романов сокращает разрыв в счете. После гола Романова у России было еще несколько интересных моментов, но молодежка США успешно нейтрализовывала все попытки оппонентов. Особоенно хороши были американцы в игре на точке вбрасывания и в блокировке бросков россиян - около половины попыток сборной России в последние минуты матча приходились именно в тела американских хоккеистов.

В последние секунды встречи россияне заперли американцев в их зоне и успели даже поиграть вшестером против четверых американцев, но времени для спасения матча у россиян было крайне мало.

Сборная России после поражения от США имеет в своем активе три очка после трех встреч и в последнем поединке встретится с командой Германии, на счету которой также одна победа - над командой Чехии. В случае поражения россияне могут впервые в истории МЧМ не попасть в плей-офф.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ