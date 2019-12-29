Россия проиграла США, пропустив два гола за семь секунд

Решающий момент поединка наступил на 36-й минуте, когда россияне за семь секунд пропустили две шайбы в свои ворота. Первым у американцев отличился Артур Калиев, щелчком в касание переправивши шайбы в ворота, а преимущество США удвоил Ник Робертсон, забросивший свою шайбу после рикошета.

В начале третьего периода "звездно-полосатые" утроили счет - отличился снова Калиев. Россиян третий гол разбудил, подопечные Брагина сумели перевести игру на половину поля соперника. Результат давления не заставил себя ждать - Александр Романов сокращает разрыв в счете. После гола Романова у России было еще несколько интересных моментов, но молодежка США успешно нейтрализовывала все попытки оппонентов. Особоенно хороши были американцы в игре на точке вбрасывания и в блокировке бросков россиян - около половины попыток сборной России в последние минуты матча приходились именно в тела американских хоккеистов.

В последние секунды встречи россияне заперли американцев в их зоне и успели даже поиграть вшестером против четверых американцев, но времени для спасения матча у россиян было крайне мало.