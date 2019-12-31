С ума сойти! На Хийумаа продается историческая винокурня!

Это настоящий вызов для любителей перестройки и реставрации, пишет Kodustiil. На идиллическом эстонском острове продается историческая винокурня.
Находящаяся в мызном комплексе Сууремыйза винокурня относится к XIX веку. Подлежащее реновации здание считается памятником архитектуры. Здание имеет площадь 364 квадратных метра и расположено на земельном участке площадью 2822 м2.
Здание с толстыми известняковыми стенами и высокой красной трубой требует реновации. Объект может превратиться в предприятие общественного питания или в гостиницу. А чердачный этаж можно вполне приспособить под жилье.
С точки зрения логистики, старое здание винокурни находится в очень выигрышном месте. Недалеко город Кярдла и перекресток с шоссе Кяйна. Порт Хельтермаа находится от винокурни в шести километрах.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.