Галерея: уютные шведские домики - прелесть что такое

На встречу Нового года отправляемся к соседям через залив: блогеры из Pufikhomes пригласили нас в Швецию. На сей раз мы не будем заглядывать в окна городских квартир, а посмотрим, как украшают свои дома к Рождеству и Новому году обитатели деревянных домиков в пригородах или на островах.
Традиционные шведские деревянные домики с красными, желтыми или белыми фасадами — это настоящее воплощением идеального зимнего уюта. Они обычно оформлены очень просто и недорого, но благодаря тому, что хозяева вкладывают в их оформление свою душу, эти милые домики излучают тепло и очаровывают даже на фотографиях. В этом посте мы подобрали несколько невероятно уютных скандинавских интерьеров из портфолио шведского фотографа Карины Оландер. Приятных всем праздников!