Галерея: уютные шведские домики - прелесть что такое

Традиционные шведские деревянные домики с красными, желтыми или белыми фасадами — это настоящее воплощением идеального зимнего уюта. Они обычно оформлены очень просто и недорого, но благодаря тому, что хозяева вкладывают в их оформление свою душу, эти милые домики излучают тепло и очаровывают даже на фотографиях. В этом посте мы подобрали несколько невероятно уютных скандинавских интерьеров из портфолио шведского фотографа Карины Оландер. Приятных всем праздников!