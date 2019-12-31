Вт, 31.12.2019
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Галерея: уютные шведские домики - прелесть что такое

На встречу Нового года отправляемся к соседям через залив: блогеры из Pufikhomes пригласили нас в Швецию. На сей раз мы не будем заглядывать в окна городских квартир, а посмотрим, как украшают свои дома к Рождеству и Новому году обитатели деревянных домиков в пригородах или на островах.

Традиционные шведские деревянные домики с красными, желтыми или белыми фасадами — это настоящее воплощением идеального зимнего уюта. Они обычно оформлены очень просто и недорого, но благодаря тому, что хозяева вкладывают в их оформление свою душу, эти милые домики излучают тепло и очаровывают даже на фотографиях. В этом посте мы подобрали несколько невероятно уютных скандинавских интерьеров из портфолио шведского фотографа Карины Оландер. Приятных всем праздников!

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