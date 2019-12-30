"Арсенал" бьет клубные антирекорды, в матче "Ливерпуля" случился скандал

Лондонский "Арсенал" проиграл "Челси" в поединке заключительного тура 2019 года английской Премьер-лиги. "Канониры" одержали всего одну победу в 15 матчах с учетом еврокубков - всего лондонцы под руководством Уная Эмери и Фредди Юнгберга, кроме одной победы, потерпели пять поражений и девять раз сыграли вничью. Один из топ-клубов Англии 2020 год встретит на 12-м месте, находясь от зоны вылета всего в шести очках. Кроме все прочего у "Арсенала" впервые за 60 лет четыре домашних поражения подряд. "Челси" после победы в лондонском дерби закончил год на четвертом месте, до призовой тройки "синим" всего шесть очков.

Скандал случился в матче первой и седьмой команд АПЛ: в матче "Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" главный судья матча Крис Кавана после просмотра видеоповтора отменил гол игрока "Вулвз" Педру Нету из-за того, что во время голевой передачи Муссе находился в едва заметном офсайде. "Ливерпуль" победил 1:0 и уходит на Новый год на первом месте с 13-очковым преимуществом перед "Лестером", имея игру против "Вест Хэма" в запасе. Команде Юргена Клоппа чемпионский титул еще не гарантирован, но трудно представить, что "МанСити" или "Лестер" сумеют догнать дружину немецкого тренера.

"Манчестер Сити" сейчас борется за вторую строку с "Лестером" и добыл очередные очки в матче с "Шеффилдом", победив 2:0. Данная виктория стала сотой для тренера "горожан", Хосепа Гвардиолы, в АПЛ. От "Сити" не отстал "Лестер", переигравший 2:1 "Вест Хэм".