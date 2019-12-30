С цветами и слезами: на Донбассе состоялся первый за два года обмен пленными

Процедура обмена пленными в Донбассе началась на КПП «Майорское». Такую информацию подтвердил в воскресенье офис президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также сообщила о начале процедуры обмена, добавив, что ее представители находятся на месте событий с целью «осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих».

В воскресенье Киев и Донбасс провели обмен пленными по формуле «87 на 55». Стороны согласовали дату обмена 29 декабря по принципу «всех установленных на всех установленных».

Обмен пленными на Украине. ФОТО: /AP

Пленные украинцы доставлены к контрольному пункту «Майорский», где будет проводиться обмен, передает корреспондент «Интерфакса».

На месте, где планировалась процедура обмена, присутствовали представители Международного комитета красного креста, журналисты, представители Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня.

Контрольный пункт полностью закрыт для движения пешеходов и транспортных средств.

Как сообщили «Интерфаксу» в правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении омбудсменов ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики заезжают на КПП «Майорский», где будет проводиться обмен.

Обмен пленными на Украине. ФОТО: /AP

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. «Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, дальше будем меняться мы, ДНР», - сказала она.

«Мы разыскиваем еще порядка 160 человек, но, надеюсь, потом работа пойдет быстрее. Переговорщики ведут себя корректно, у нас возобновился диалог», - сказала она.

Договоренности об обмене были приняты лидерами стран «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех» заложен в 6 пункте Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Вскоре после подписания «Минска-2», 21 февраля 2015 года, 52 ополченца республик Донбасса были обменены на 139 украинских военнослужащих. Затем в течение двух лет стороны неоднократно обменивались небольшими группами пленных, но полного освобождения удерживаемых лиц так и не произошло.

Обмен пленными на Украине. ФОТО: /AP

Самый крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал самопровозглашенным республикам Донбасса 233 задержанных, на Украину возвратились 73 человека. В самый последний момент Киев отказался передавать часть пленных, список которых уже был согласован.

Впоследствии представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы процесс был продолжен. Однако в 2018-2019 гг. об освобождении пленных по формуле «всех на всех» договориться не удалось.

Обмен пленными на Украине. ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Первые переговоры контактной группы по Донбассу после «нормандского саммита» состоялись 18 декабря в Минске и не принесли результатов, хотя продлились дольше обычного. Представители ДНР и ЛНР обвинили Киев в срыве переговоров, но стороны договорились продолжить диалог уже в формате видеоконференции. Позже в ДНР сообщили, что обмен все же должен состояться до Нового года, причем ДНР выдаст Киеву только военнопленных, то есть тех, кто «был взят с оружием на поле боя».