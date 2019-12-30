2019-й войдет в историю как год выдергивания штепселей сланцевого электричества

"Этот год наверняка стал одним из наиболее переломных, тяжелых и нервных для сланцевой энергетики. Настолько сильно, как сейчас, сланцевую энергетику в этом веке еще не сворачивали. Но в итоге мы через это прошли и по-прежнему живы", - констатирует отвечающий в правлении Eesti Energia за крупную энергетику Райне Пайо.

В то же время он добавляет, что если поискать во всем этом что-то позитивное, то стоит подумать о том, что в Эстонии выбросы СО2 в нынешнем году сократились наполовину по сравнению с периодом годичной давности. "Эстония - одна из передовых стран Евросоюза в деле достижения поставленной на 2030 год цели по сокращению выбросов СО2".

Однако эти последние фразы звучат в его устах, скорее, с оттенком горечи, нежели радости.

Эстония производит наполовину меньше, чем потребляет

Если год назад Eesti Energia произвел за девять месяцев около восьми тераватт-часов электроэнергии, то за тот же период нынешнего года - всего чуть больше четырех тераватт-часов. Это означает также, что начиная с ранней весны Эстония превратилась из экспортера электроэнергии в импортера. Например, в середине декабря Эстонии требовалось около 1300 мегаватт электроэнергии, а производство отечественной электроэнергии составляло около 700 мегаватт, из которых около 100 мегаватт произвели ветропарки, в районе 200 мегаватт - био- и комбистанции и только 400 мегаватт - сланцевые блоки.

Этот график, на котором производство электроэнергии показано синим, а потребление - желтым цветом, ярко демонстрирует, как с ранней весны нынешнего года производство электроэнергии в Эстонии сильно уступало электропотреблению. ФОТО: Elering / Mатти Кямяря / Кристель Соометс

Относительно сланцевых станций Пайо считает важным уточнить, что и на них нынче сжигали наряду со сланцем больше, чем прежде, замещающего топлива (измельченной древесины), не получая за это ни цента пособия на возобновляемую энергию. Древесина дороже сланца, однако за ее сжигание Eesti Energia не должен покупать квоты на загрязнение, скачок цен на которые и выдавил нынче нарвские сланцевые блоки из рыночной конкуренции. Если в прошлом году квота на загрязнение стоила 15 евро за тонну, то нынешним летом цена подскакивала уже почти до 30 евро и держится теперь на уровне 24-25 евро.

Если год назад шахтеры добыли на шахте Estonia и разрезе Narva 16 миллионов тонн сланца, то нынче - всего около десяти миллионов, да и то около четырех миллионов тонн из них ждут отправки в котел на гигантском складе возле электростанции и завода масел в Аувере.

"Это реалии, в которых мы должны справляться. Мы не можем изменить цены квоты на загрязнение и электроэнергии. Единственное, что мы можем сделать, так это постоянно придумывать что-то для уменьшения затрат в ситуации, когда все материалы и техника дорожают", - рассуждает Пайо.

На тысячу рабочих мест меньше