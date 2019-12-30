2019-й войдет в историю как год выдергивания штепселей сланцевого электричества

Уменьшившийся в два раза по сравнению с прошлым годом объем производства электроэнергии, почти наполовину сократившееся потребление сланца и около тысячи исчезнувших рабочих мест - таков завершающийся год для сланцевой энергетики, исконной отрасли промышленности Ида-Вирумаа, пишет "Северное побережье".
"Этот год наверняка стал одним из наиболее переломных, тяжелых и нервных для сланцевой энергетики. Настолько сильно, как сейчас, сланцевую энергетику в этом веке еще не сворачивали. Но в итоге мы через это прошли и по-прежнему живы", - констатирует отвечающий в правлении Eesti Energia за крупную энергетику Райне Пайо.
В то же время он добавляет, что если поискать во всем этом что-то позитивное, то стоит подумать о том, что в Эстонии выбросы СО2 в нынешнем году сократились наполовину по сравнению с периодом годичной давности. "Эстония - одна из передовых стран Евросоюза в деле достижения поставленной на 2030 год цели по сокращению выбросов СО2".
Однако эти последние фразы звучат в его устах, скорее, с оттенком горечи, нежели радости.
Эстония производит наполовину меньше, чем потребляет
Если год назад Eesti Energia произвел за девять месяцев около восьми тераватт-часов электроэнергии, то за тот же период нынешнего года - всего чуть больше четырех тераватт-часов. Это означает также, что начиная с ранней весны Эстония превратилась из экспортера электроэнергии в импортера. Например, в середине декабря Эстонии требовалось около 1300 мегаватт электроэнергии, а производство отечественной электроэнергии составляло около 700 мегаватт, из которых около 100 мегаватт произвели ветропарки, в районе 200 мегаватт - био- и комбистанции и только 400 мегаватт - сланцевые блоки.
Относительно сланцевых станций Пайо считает важным уточнить, что и на них нынче сжигали наряду со сланцем больше, чем прежде, замещающего топлива (измельченной древесины), не получая за это ни цента пособия на возобновляемую энергию. Древесина дороже сланца, однако за ее сжигание Eesti Energia не должен покупать квоты на загрязнение, скачок цен на которые и выдавил нынче нарвские сланцевые блоки из рыночной конкуренции. Если в прошлом году квота на загрязнение стоила 15 евро за тонну, то нынешним летом цена подскакивала уже почти до 30 евро и держится теперь на уровне 24-25 евро.
Если год назад шахтеры добыли на шахте Estonia и разрезе Narva 16 миллионов тонн сланца, то нынче - всего около десяти миллионов, да и то около четырех миллионов тонн из них ждут отправки в котел на гигантском складе возле электростанции и завода масел в Аувере.
"Это реалии, в которых мы должны справляться. Мы не можем изменить цены квоты на загрязнение и электроэнергии. Единственное, что мы можем сделать, так это постоянно придумывать что-то для уменьшения затрат в ситуации, когда все материалы и техника дорожают", - рассуждает Пайо.
На тысячу рабочих мест меньше
На шахтах, электростанциях и транспортирующем сланец предприятии логистики к концу этого года стало примерно на тысячу высокооплачиваемых рабочих мест меньше, чем было годом ранее. "Очень жаль. На человеческом уровне это очень больно. Но при таком стремительном и резком уменьшении объемов сокращения рабочих мест не избежать", - отметил он.
Наряду с этим приходится, по словам Пайо, реорганизовывать процессы, и части людей приходится изучать работу, которую раньше выполняли другие. "Когда мы с электроэнергией постоянно находимся на грани - выйдем на рынок или нет, то каждый евро затрат очень важен", - говорит он о возможностях выживания сворачивающейся сланцевой энергетики.
Он приводит пример, что на Эстонской электростанции научились оперировать котлами таким образом, что они в состоянии производить пар для своих заводов масел, но не производить электроэнергию турбинами в тот период, когда рыночная цена слишком низкая.
Начиная с мая мало было таких дней, когда производство сланцевой электроэнергии превышало 500 мегаватт. В августе правительство возложило на Eesti Energia задачу сохранить независимо от рыночной ситуации готовность производить электроэнергию в объеме среднего потребления Эстонии, то есть 1000 мегаватт.
"Это значит, что мы должны быть готовы в любой момент запустить вдобавок к трем блокам с кипящим слоем по крайней мере два из четырех блоков пылевого сжигания, на которых установлены серные и азотные фильтры. У нас имеется готовность, люди работают, мы платим им зарплату. Мы стараемся ротировать их между разными подразделениями, чтобы они постоянно имели возможность "набивать руку", - отметил Пайо, опровергнув представление, будто эти люди просто так сидят дома или на трудовом посту.
Райне Пайо прогнозирует, что с точки зрения объемов производства электроэнергии 2020 год будет чуть лучше нынешнего. "Причин для какого-то большого скачка мы не видим. Но надеемся, что такой полугодовой аварийной остановки, какая была нынче на Аувереской станции, в новом году не повторится. Таких сокращений, как в этом году, тоже не должно быть".
События, повлиявшие на сланцевую энергетику в 2019 году
- С 6 февраля вследствие подорожания квот на выбросы СО2 резко стало уменьшаться производство сланцевой электроэнергии: сначала с 1500 мегаватт до менее чем 1000 мегаватт и к концу году - всего до 300-400 мегаватт.
- В мае из-за проблем с теплообменником из строя вышло самое новое и эффективное производственное подразделение Eesti Energia - стоившая свыше 600 миллионов евро Аувереская электростанция, гарантийный ремонт которой продолжался до середины ноября.
- В начале июня концерн Eesti Energia сообщил, что по причине резкого сворачивания производства сланцевой электроэнергии придется вдобавок к запланированному ранее сокращению 150 человек отправить в вынужденный отпуск более тысячи человек. В начале сентября предприятие сообщило о сокращении 324 человек. Если посчитать также вышедших на пенсию и уволившихся самостоятельно, то в течение года на шахтах, электростанциях и предприятиях логистики количество рабочих мест уменьшилось почти на тысячу.
- 15 августа правительство выразило надежду владельца Eesti Energia, то есть эстонского государства, сохранить независимо от рыночной ситуации готовность производить электроэнергию в объеме среднего потребления Эстонии, то есть 1000 мегаватт. Решение о создании такого резерва позволило предотвратить еще более значительные сокращения.