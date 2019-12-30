Конфликтовавший с руководством клуба Никита Гусев становится лидером "Нью-Джерси"

В матче "Оттавы" и "Нью-Джерси" (3:4) Никита Гусев забросил во втором периоде шайбу в ворота "Сенаторов" и продолжил свою результативную серию. Гусев при сравнительно малом айс-тайме набрал в последних пяти встречах семь очков, всего на счету россиянина в 35 играх 22 результативных балла (7+15) и третье место среди бомбардиров "Дьяволов". Кроме Гусева заброшенной шайбо отличился форвард "Оттавы" Артем Анисимов.

Матчем дня оказалосьпротивостояние "Флориды" и "Монреаля". Команды выдали напряженный поединок, в котором попеременно вели в счете, а "Флорида" к концу второго периода сумела оторваться на три шайбы, которые "Монреалю" почти удалось отыграть, но сравнять счет "Канадцам" не хватило времени и "Пантеры", в составе которых ассистентским дублем отметился Евгений Дадонов, победили 6:5.

Александр Радулов отличился 11-й шайбой в матче его "Далласа" против одного из лидера Западной конференции "Аризоны". Шайба Радулова помогла "Звездам" сравнять счет, Денис Гурьянов помог Роопе Хинтцу забросить победную шайбу. Окончательный счет 4:2 в пользу "Далласа" установил Маттиас Янмарк-Нюлен.

Стэйхоум "Коламбуса" Владислав Гавриков набрал седьмое очко в 37 встречах, отличившись результативной передачей на Райли Нэша в матче против "Чикаго". Шайба Нэша открыла счет в матче, но удержать победу "Коламбусу" не удалось: "Чикаго" сумел спастись со счета 0:2, переведя встречу в овертайм, а в серии буллитов одержал победу 3:2.

Результаты остальных встреч:

Сент-Луис – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Миннесота – Айлендерс – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Тампа-Бэй – Детройт – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)