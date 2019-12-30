В Таиланде в ДТП пострадала мотоциклистка из Эстонии

В ходе третьего дня новогодней кампании по усиленному контролю за дорожным движением пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал пять новых аварий, в которых пострадали шесть человека. Два ДТП произошли в округе Мыанг-Пхукет, еще одно в Кату, оставшиеся – в Таланге.

Среди жертв аварий, как и в предыдущие дни, есть не только тайские граждане. Так 29 декабря около 20:10 в ДТП на холме в Патонге пострадала 61-летняя гражданка Эстонии Валентина Вилвер. Мотоцикл Вилвер столкнулся с микроавтобусом, в результате чего женщина получила перелом ноги.