Пн, 30.12.2019
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  • В Таиланде в ДТП пострадала мотоциклистка из Эстонии

В Таиланде в ДТП пострадала мотоциклистка из Эстонии

Мотоцикл

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Официальные лица Таиланда подвели итог третьего дня недельной кампании по усиленному контролю за дорожным движением. За три дня в авариях пострадали 19 человек, количество погибших остается равным нулю, сообщает сайт «Новости Пхукета».

В ходе третьего дня новогодней кампании по усиленному контролю за дорожным движением пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) зафиксировал пять новых аварий, в которых пострадали шесть человека. Два ДТП произошли в округе Мыанг-Пхукет, еще одно в Кату, оставшиеся – в Таланге.

Среди жертв аварий, как и в предыдущие дни, есть не только тайские граждане. Так 29 декабря около 20:10 в ДТП на холме в Патонге пострадала 61-летняя гражданка Эстонии Валентина Вилвер. Мотоцикл Вилвер столкнулся с микроавтобусом, в результате чего женщина получила перелом ноги.

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