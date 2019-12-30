Определен лучший спортсмен десятилетия

За последние десять лет Джеймс завоевал три чемпионских титула (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии. Также Леброн участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.