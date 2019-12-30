Определен лучший спортсмен десятилетия

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии издания Associated Press, передает Sports.ru.
За последние десять лет Джеймс завоевал три чемпионских титула (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии. Также Леброн участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.
В пятерку лучших спортсменов десятилетия также вошли Том Брэди (американский футбол), Усэйн Болт (легкая атлетика), Лионель Месси (футбол), Майкл Фелпс (плавание).