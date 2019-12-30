Финские СМИ: усилия эстонских предпринимателей приносят свои плоды

С июля по ноябрь этого года число посетивших Эстонию финских туристов выросло на 22 000 человек, поездок с ночевкой было на 35 000 больше, чем в прошлом году.

Как Tallink, так и финское посольство подтвердили Yle, что увеличилось число туристов, представляющих молодежь. Пресс-секретарь посольства Ханнеле Валкеэниеми заявила, что молодое поколение сменило пожилое. Молодые мужчины и девушки с удовольствием посещают в Таллинне различные мероприятия, ходят на концерты и в рестораны. По ее словам, главный аттракцион финских туристов – покупка алкоголя – больше не пользуется такой бешеной популярностью. Если люди, что-то и покупают из алкоголя, то не в таких количествах, как прежде.

По словам предпринимательницы Эвелин Орг, снижение числа финских туристов обсуждалось в местных СМИ, и бизнесмены, которые ранее не обращали внимания на эту проблему, вдруг зашевелились. Орг добавила, что молодые люди неслучайно открыли для себя Таллинн: предприятия прилагают для этого все усилия. Например, они платят финским блогерам, чтобы те рекламировали Эстонию в соцсетях.