В ЮНИСЕФ сообщили о росте насилия в отношении несовершеннолетних

Количество актов насилия в отношении детей в зонах конфликтов во всему миру за последнее десятилетие существенно выросло. В 2018 году эксперты ООН зафиксировали более 24 000 случаев насилия в отношении несовершеннолетних в регионах, охваченных военными конфликтами, сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) в понедельник, 30 декабря. К случаям насилия относятся убийства, нанесение увечий, сексуальное насилие и похищения. Количество подобных случаев в 2018 году было более чем в два с половиной раза выше, чем в 2010 году.

За минувшие десять лет ООН зарегистрировала в общей сложности более 170 000 актов насилия в отношении детей в кризисных точках, в среднем ежедневно происходит около 45 подобных случаев. По данным ЮНИСЕФ, в одном только 2018 году в зонах конфликта было убито и покалечено более 12 000 детей. В 2019 году тенденция сохранилась - за первые шесть месяцев было зарегистрировано более 10 000 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.