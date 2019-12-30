Пожар в бане унес жизнь собаки и едва не спалил жилой дом

В деревне Тилси, Пылвамаа в ночь на понедельник сгорела баня, при пожаре погибла собака.
В 2:27 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Тилси волости Пылва, передает пресс-служба Лыунаского спасательного центра. Загорелась баня, в которой не было людей.
К тому времени, как спасатели прибыли на место, амбар и построенная внутри него баня уже горели огнем, языки пламени уже вырывались через крышу. Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и пристройку.
Пожар был ликвидирован к 6.35. К сожалению, при пожаре погибла собака, а здание полностью сгорело.