Пожар в бане унес жизнь собаки и едва не спалил жилой дом

В 2:27 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Тилси волости Пылва, передает пресс-служба Лыунаского спасательного центра. Загорелась баня, в которой не было людей.

К тому времени, как спасатели прибыли на место, амбар и построенная внутри него баня уже горели огнем, языки пламени уже вырывались через крышу. Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и пристройку.