Пн, 30.12.2019
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  • Пожар в бане унес жизнь собаки и едва не спалил жилой дом

Пожар в бане унес жизнь собаки и едва не спалил жилой дом

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kenno Soo

В деревне Тилси, Пылвамаа в ночь на понедельник сгорела баня, при пожаре погибла собака. 

В 2:27 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Тилси волости Пылва, передает пресс-служба Лыунаского спасательного центра. Загорелась баня, в которой не было людей.

К тому времени, как спасатели прибыли на место, амбар и построенная внутри него баня уже горели огнем, языки пламени уже вырывались через крышу. Спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и пристройку.

Пожар был ликвидирован к 6.35. К сожалению, при пожаре погибла собака, а здание полностью сгорело.

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