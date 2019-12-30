Главный европейский футбольный талант перешел в дортмундскую "Боруссию"

Футболист присоединится к «Боруссии» 3 января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

Tрансфер обошелся немцам в 45 миллионов евро. «Зальцбург» получил 20 миллионов евро, 10 миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов – его агенту Мино Райоле.

Контракт 19-летнего форварда рассчитан до 2024 года. В первые два года действия контракта его зарплата составит 6 миллионов евро, а затем вырастет до 8 миллионов. Также с третьего года соглашения начнет действовать условие о сумме отступных за Холанда.

Также сообщалось, что игрок требовал у заинтересованных в нем клубов зарплату 8 миллионов евро.