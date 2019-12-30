Пн, 30.12.2019
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Главный европейский футбольный талант перешел в дортмундскую "Боруссию"

Эрлинг Холанд

ФОТО: JOE KLAMAR / AFP

Дортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда, передает Sports.ru.

Футболист присоединится к «Боруссии» 3 января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.

Tрансфер обошелся немцам в 45 миллионов евро. «Зальцбург» получил 20 миллионов евро, 10 миллионов были выплачены отцу футболиста и 15 миллионов – его агенту Мино Райоле.

Контракт 19-летнего форварда рассчитан до 2024 года. В первые два года действия контракта его зарплата составит 6 миллионов евро, а затем вырастет до 8 миллионов. Также с третьего года соглашения начнет действовать условие о сумме отступных за Холанда.

Также сообщалось, что игрок требовал у заинтересованных в нем клубов зарплату 8 миллионов евро.

Холанд ярко проявил себя в этом розыгрыше Лиги чемпионов, забив 8 голов в 6 матчах. Он идет вторым в гонке бомбардиров после Роберта Левандовского, у которого 10 голов.

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