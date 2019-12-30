В США в церкви произошла стрельба: есть погибшие

В результате преступления убито не менее двух человек, еще один был ранен, сообщила газета Dallas Morning News.

Среди пострадавших был и преступник, которого сумел нейтрализовать охранник церкви, однако первоначально было неясно, ранен ли он или убит. Губернатор Техаса Грег Эбботт выразил обеспокоенность преступлением и соболезнования семьям пострадавших. Он также поблагодарил прихожан церкви за их мужество, которое помогло предотвратить худшее.

В США постоянно происходят инциденты, связанные с открытием огня в церквях, школах, торговых центрах и других публичных местах. В результате этих происшествий погибают тысячи человек ежегодно. Закон о владении и ношении оружии в Техасе отличается мягкостью, указывает агентство dpa.