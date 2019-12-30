Лучшие российские легкоатлеты возмущены бездействием федерации легкой атлетики России

Ранее в ноябре семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и возглавлявшего на тот момент ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил об их отстранении. Шляхтин впоследствии подал в отставку, временно исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена Юлия Тарасенко.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 22 ноября рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Также совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года. Впоследствии было объявлено, что внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет в Москве 28 февраля.

В размещенном на странице Ласицкене в Instagram письме говорится, что "президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января".

"И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля, про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений, пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ - так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России,

не выдерживает никакой критики", - отмечается в письме.

Спортсмены также поинтересовались, что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён. "Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда?" - говорится в письме.

В середине декабря временно исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко заявила, что ВФЛА выполнила все рекомендации Минспорта РФ за исключением согласования дорожной карты с Российским антидопинговым агентством.

"Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить дорожную карту по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. Карту, предложенную РУСАДА, мы давно уже видели. Где карта ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации дорожной карты несет ответственность?" - интересуются авторы обращения.