Премьер-министр Ратас: я никогда не держался за свое кресло

- Господин премьер-министр, вы читали сегодняшний Postimees (от 20 декабря?

- Нет.

- Это обычное дело, что в должности премьера не остается времени на то, чтобы ознакомиться с содержанием основных газет?

- Довольно часто, когда такие загруженные дни. Я уже утром побывал в редакции Postimees, что я там успею прочитать. На радио Kuku (находится в том же здании, что и Postimees) было очень интересное интервью. У вас красивое новое здание и красивые офисы. Здорово было посмотреть.

- Кажется, ваше отношение к прессе в уходящем году несколько изменилось. Если раньше вы общались с журналистами в очень уважительном тоне, то в последнее время есть несколько примеров того, как вы были довольно недружелюбны. Что изменилось: вы или пресса?

- Я по-прежнему отношусь очень уважительно к прессе и как правило пытаюсь читать первичные обзоры газет по ночам. На самом деле, я уважаю это неписаное правило, что СМИ – это четвертая власть и она делает свою работу в Эстонии очень профессионально.

Премьер-министр дает много интервью, и их строение довольно разное. Некоторые более быстрые, некоторые более философичные.

- В то же время думаю, что журналистам довольно просто понять, почему вам может быть сложно читать эстонские газеты. Не проходит и пары дней в неделю, чтобы кто-то где-то не попросил или даже не потребовал, чтобы правительство ушло в отставку. Критики правительства признают в то же время, что эта коалиция, в принципе, прочная, поскольку в глазах премьер-министра ни один поступок не является настолько аморальным и не наносит эстонскому государству такой ущерб, чтобы правительство развалилось. Как вы на это ответите?

- Думаю, что в большинство дней, когда выходят газеты, я с ними знакомлюсь. Таких дней очень мало, когда я не читаю бумажные газеты. Я также довольно усердный читатель газет в социальных сетях. И здесь на моем рабочем месте всегда есть все большие газеты.

Что касается коалиции, если спросить, какое главное желание движет мной на посту премьер-министра и главы правительства, - это желание принести благо Эстонии и стоять за жителей страны. Я никогда не держался за свое кресло и не пытался в него прорваться, но высшая власть избрала Рийгикогу, а в нем существует политическая конкуренция, и таким образом рождаются правительства и оппозиции. Если взять сегодняшнее правительство и коалицию, то одно большое произошедшее или происходящее изменение могло бы состоять в том, что все избранные в Рийгикогу партии могут в один миг оказаться и в оппозиции, и в коалиции.