Китайские ученые осуждены за эксперименты с геномами эмбрионов

Суд китайского города Шеньчжень (провинция Гуандун) в понедельник, 30 декабря, приговорил к трем годам лишения свободы и штрафу в 3 млн юаней (около 384 тысяч евро) ученого Хэ Цзянькуя, который провел незаконный эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.

По этому же делу проходили еще два ученых - Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Первый приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 млн юаней (около 128 тыс. евро), второй – к полутора годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней (около 128 тысяч евро).

В конце 2018 года в Китае появились на свет первые в мире дети с измененной ДНК – девочки-близнецы Лулу и Нана. Это произошло в результате эксперимента, который провел Хэ Цзянькуй из Южного научно-технологического университета. Летом 2016 года он создал исследовательскую группу, в состав которой входили и иностранные специалисты. В эксперименте участвовали восемь пар. По сообщению ученого, ДНК детей была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).