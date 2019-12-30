Ненавидимый эстонскими болельщиками футбольный арбитр завершил карьеру

«Заканчиваю 30-летнюю карьеру судьи, чтобы принять новые вызовы. Не хочу уходить из футбола, в последнее время изучал спортивный менеджмент.
Надеюсь, смогу добиться успеха и в этой области», – сказал 44-летний рефери.
В 2011-м Кашшаи обслуживал финал Лиги чемпионов «Барселона» – «МЮ» (3:1). В том же году был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим арбитром мира. Работал на ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016. Эстонским болельщикам Кашшаи запомнился по первому матчу плей-офф Евро-2012, когда сборная Эстонии принимала в Таллинне сборную Ирландии. В поединке, который окончился со счетом 0:4, Кашшаи, по мнению эстонских болельщиков и футболистов, принимал неоднозначные решение и показал футболистам сборной Эстонии две красные карточки, удалив Андрея Степанова и Райо Пийроя.