Ненавидимый эстонскими болельщиками футбольный арбитр завершил карьеру

В 2011-м Кашшаи обслуживал финал Лиги чемпионов «Барселона» – «МЮ» (3:1). В том же году был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим арбитром мира. Работал на ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016. Эстонским болельщикам Кашшаи запомнился по первому матчу плей-офф Евро-2012, когда сборная Эстонии принимала в Таллинне сборную Ирландии. В поединке, который окончился со счетом 0:4, Кашшаи, по мнению эстонских болельщиков и футболистов, принимал неоднозначные решение и показал футболистам сборной Эстонии две красные карточки, удалив Андрея Степанова и Райо Пийроя.