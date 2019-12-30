Как меньше нервничать во время перелета: несколько ценных советов бортпроводника

Еще до вылета скачайте на свой гаджет несколько вариантов развлечений: тв-шоу, фильмы, игры и другое. Это поможет отвлечься от хаоса, царящего в аэропорту, а также успокоит нервы уже во время рейса, пишет Turizm.

Заряжайте электронные устройства перед путешествием и обязательно берите с собой дополнительное зарядное устройство. «Что может быть хуже, чем потерять багаж? Полностью разрядить телефон. Портативный аккумулятор поможет избежать неприятной ситуации или блуждания по аэропорту в поисках розетки», — считают в авиакомпании.

Перед полетом сделайте несколько физических упражнений или хотя бы растяжку. В противном случае вас ждет усталость и плохое кровообращение.

Прибывайте в аэропорт заранее. «Если вы путешествуете с другими людьми, не бойтесь сказать им, чтобы они приехали к самолету раньше. Запас времени избавит путешественников от излишних переживаний, что они чего-нибудь не успеют сделать», — отмечают члены экипажа.

Постарайтесь уснуть во время перелета.

Надевайте в путешествие удобную одежду и обувь, а также иметь возможность часть одежды с себя снимать, если в самолете будет слишком жарко.