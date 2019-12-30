Пн, 30.12.2019
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  • Как меньше нервничать во время перелета: несколько ценных советов бортпроводника

Как меньше нервничать во время перелета: несколько ценных советов бортпроводника

Салон самолета.

ФОТО: HENRY ROMERO/REUTERS

Стюардессы компании Emirates дали пассажирам советы, которые помогут не нервничать во время перелета. Об этом пишет Travel and Leisure.

Еще до вылета скачайте на свой гаджет несколько вариантов развлечений: тв-шоу, фильмы, игры и другое. Это поможет отвлечься от хаоса, царящего в аэропорту, а также успокоит нервы уже во время рейса, пишет Turizm.

Заряжайте электронные устройства перед путешествием и обязательно берите с собой дополнительное зарядное устройство. «Что может быть хуже, чем потерять багаж? Полностью разрядить телефон. Портативный аккумулятор поможет избежать неприятной ситуации или блуждания по аэропорту в поисках розетки», — считают в авиакомпании. 

Перед полетом сделайте несколько физических упражнений или хотя бы растяжку. В противном случае вас ждет усталость и плохое кровообращение. 

Прибывайте в аэропорт заранее. «Если вы путешествуете с другими людьми, не бойтесь сказать им, чтобы они приехали к самолету раньше. Запас времени избавит путешественников от излишних переживаний, что они чего-нибудь не успеют сделать», — отмечают члены экипажа. 

Постарайтесь уснуть во время перелета. 

Надевайте в путешествие удобную одежду и обувь, а также иметь возможность часть одежды с себя снимать, если в самолете будет слишком жарко. 

Уделите немного времени себе после перелета. Займитесь медитацией, сделать маску для лица или приготовьте вкусный ужин.

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