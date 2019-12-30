Как меньше нервничать во время перелета: несколько ценных советов бортпроводника

Стюардессы компании Emirates дали пассажирам советы, которые помогут не нервничать во время перелета. Об этом пишет Travel and Leisure.
Еще до вылета скачайте на свой гаджет несколько вариантов развлечений: тв-шоу, фильмы, игры и другое. Это поможет отвлечься от хаоса, царящего в аэропорту, а также успокоит нервы уже во время рейса, пишет Turizm.
Заряжайте электронные устройства перед путешествием и обязательно берите с собой дополнительное зарядное устройство. «Что может быть хуже, чем потерять багаж? Полностью разрядить телефон. Портативный аккумулятор поможет избежать неприятной ситуации или блуждания по аэропорту в поисках розетки», — считают в авиакомпании.
Перед полетом сделайте несколько физических упражнений или хотя бы растяжку. В противном случае вас ждет усталость и плохое кровообращение.
Прибывайте в аэропорт заранее. «Если вы путешествуете с другими людьми, не бойтесь сказать им, чтобы они приехали к самолету раньше. Запас времени избавит путешественников от излишних переживаний, что они чего-нибудь не успеют сделать», — отмечают члены экипажа.
Постарайтесь уснуть во время перелета.
Надевайте в путешествие удобную одежду и обувь, а также иметь возможность часть одежды с себя снимать, если в самолете будет слишком жарко.
Уделите немного времени себе после перелета. Займитесь медитацией, сделать маску для лица или приготовьте вкусный ужин.