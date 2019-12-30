По данным института конъюнктуры, в декабре чувство уверенности промышленных предприятий выросло за месяц на 3 пункта до -19, год назад оно составляло -4 пункта.
Прогноз объема продукции на последующие три месяца поднялось за месяц с -30 до -24 пунктов, в декабре прошлого года он составлял -11 пунктов.
Оценка текущих запасов за месяц упала на 1 пункт до 3 пунктов, в декабре прошлого года она составляла -7 пунктов.
Оценка текущего спроса упала за месяц с -25 до -32 пунктов, в декабре 2018 года она составляла -2 пункта.
Чувство уверенности строительного сектора за месяц упало с -12 до -19 пунктов, в декабре прошлого года оно составляло -3 пункта.
Оценка строительными предприятиями портфеля заказов за месяц упала с -10 до -16 пунктов, в декабре прошлого года она составляла 3 пункта.
Прогноз числа работников строительных предприятий на последующие три месяца упал с -14 до -21 пункта. Год назад показатель составлял -8 пунктов.
Институт конъюнктуры Эстонии каждый месяц публикует барометры конъюнктуры, отражающие разницу в процентных показателях положительных и отрицательных ответов на опрос. Показатель чувства уверенности — это синтезный показатель барометра, используемого Европейской комиссией.