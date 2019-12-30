Вопрос читателя о росте минимальной зарплаты в 2020 году: вырастет ли моя зарплата, если я работаю на полставки?

С 1 января 2020 года минимальная зарплата будет составлять 578 евро в месяц при работе на полную ставку. Если же работник работает на полставки, то зарплата работника должна быть пропорциональна его нагрузке. К примеру, если работник работает четыре часа в день и 20 часов в неделю (0,5 нагрузки или полставки), то его ежемесячная зарплата должна быть по меньшей мере 289 евро (578/2). Если зарплата составляет 400 евро, то она не должна подняться с нового года, поскольку работник получает больше, чем установленная в 2020 году минимальная заработная плата.