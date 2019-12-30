Вопрос читателя о росте минимальной зарплаты в 2020 году: вырастет ли моя зарплата, если я работаю на полставки?

Читатель спрашивает: я работаю на полставки и моя зарплата составляет 400 евро в месяц. Я слышал, что в новом году вырастет минимальная зарплата. Должна ли подняться и моя зарплата?
Отвечает руководитель консультационной службы Инспекции труда Кайре Саареп:
С 1 января 2020 года минимальная зарплата будет составлять 578 евро в месяц при работе на полную ставку. Если же работник работает на полставки, то зарплата работника должна быть пропорциональна его нагрузке. К примеру, если работник работает четыре часа в день и 20 часов в неделю (0,5 нагрузки или полставки), то его ежемесячная зарплата должна быть по меньшей мере 289 евро (578/2). Если зарплата составляет 400 евро, то она не должна подняться с нового года, поскольку работник получает больше, чем установленная в 2020 году минимальная заработная плата.
Если же работник получает почасовую оплату, то его количество рабочих часов умножается на минимальную часовую ставку — 3,44 евро. К примеру, в январе 2020 года норма часов работника на полную ставку составляет 176 часов, на полставки — 88 часов. В итоге за январь работник должен получать по меньшей мере 302,72 евро (88 × 3,44).