Отстраненный от лыжного спорта Андрус Веэрпалу попал в очередной скандал

Кодекс ВАДА гласит, что спортсмен не может быть связан с лицом, имеющее действующее наказание за нарушение антидопинговых правил. Однако Веэрпалу-старшего заметили в Техванди, где соревновались его дети Андерс и Анлурдеэс Веэрпалу.

Веэрпалу-старший поддерживал своих детей и был замечен с лыжными палками в руках, что может намекать на возможное участие в тренировочном процессе Андерса и Андурдеэс. Случай уже нашел негативные отклики со стороны эстонской спортивной общественности, а в Эстонском антидопинговым агенстве заявили, что проведут проверку, в каком качестве Веэрпалу-старший присутствовал на соревнованиях в Техванди.