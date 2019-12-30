Пн, 30.12.2019
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Отстраненный от лыжного спорта Андрус Веэрпалу попал в очередной скандал

Андрус Веэрпалу

ФОТО: Tairo Lutter

Четыре года должен провести без лыжного спорта Андрус Веэрпалу, на которого наложен запрет на профессию вследствие участия эстонского экс-спортсмена и тренера в допинговом скандале. Однако в эти выходные Веэрпалу посетил чемпионат Эстонии по лыжным гонкам, где соревновались его дети, передает Tartu Postimees.

Кодекс ВАДА гласит, что спортсмен не может быть связан с лицом, имеющее действующее наказание за нарушение антидопинговых правил. Однако Веэрпалу-старшего  заметили в Техванди, где соревновались его дети Андерс и Анлурдеэс Веэрпалу.

Веэрпалу-старший поддерживал своих детей и был замечен с лыжными палками в руках, что может намекать на возможное участие в тренировочном процессе Андерса и Андурдеэс. Случай уже нашел негативные отклики со стороны эстонской спортивной общественности, а в Эстонском антидопинговым агенстве заявили, что проведут проверку, в каком качестве Веэрпалу-старший присутствовал на соревнованиях в Техванди.

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