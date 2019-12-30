В Mazda назвали электромобили более вредными, чем модели на дизельном топливе

Таким образом европейский директор по исследованиям бренда Кристиан Шульц объяснил тот факт, что компания в октябре 2019 года выпустила свой первый электромобиль Mazda MX-30, который был оснащен довольно скромной по современным меркам аккумуляторной батареей, всего на 35,5 кВт•ч, тогда как большинство конкурентов имеют куда более емкие батареи.

Так, по подсчетам специалистов Mazda, аккумуляторная батарея на 95 кВт•ч, а именно примерно столько установлено в сверхпопулярных Tesla Model S и Model X, чисто из-за своей емкости требует куда большего количества выбросов двуокиси углерода. В случае же, если владелец электромобиля решит заменить аккумулятор, ситуация только усугубится.