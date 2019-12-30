Смотрите, как будет ходить общественный транспорт в Таллинне в новогоднюю ночь

Руководитель автобусного движения Таллиннского городского транспорта Меэлис Тарту подчеркнул, что движение в центре города будет открыто после окончания праздничного концерта на площади Вабадузе, когда будет получено соответствующее распоряжение полиции, которая будет обеспечивать безопасность. Лишь после этого восстановится движение общественного транспорта, однако следует подготовиться к тому, что ситуация в районе площади Вабадузе может быть непростой, – сказал Тарту.

Меэлис Тарту порекомендовал пользователям общественного транспорта в Новогоднюю ночь запастись терпением, так как из-за большого числа пассажиров придерживаться графика будет непросто. В праздничную ночь на странице www.transport.tallinn.ee в режиме реального времени можно будет отслеживать расположение транспорта в городе, выбрав в меню кнопки Veebikaart и Näita sõidukeid.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет продлено время обслуживания основных линий транспорта.

31 декабря с 23 часов:

Линии троллейбусов номер 1 и 3 будут доезжать до остановки Тынисмяги и оттуда отправляться в обратный путь в сторону Мустамяэ. На автобусных линиях номер 21 и 41 в сторону Балтийского вокзала не будет остановки Вабадузе вяльяк, вместо нее будет остановка Тынисмяги. На линиях 21, 40 и 41 в направлении из центра будет остановка Вабадузе вяльяк у церкви Яани. Автобусы линий 16, 17 и 23 в направлении из центра будут останавливаться рядом с Английским колледжем на бульваре Эстония.

После полуночи будут отправляться:

Трамвайная линия номер 1 с остановки Хобуяама в направлении Копли в 01:00, 02:00 и 03:00, в направлении Кадриорга - в 00:45, 01:45 и 02:45.

Трамвайная линия номер 4 с остановки Хобуяама в направлении Пярнуского шоссе в 01:00, 02:00 и 03:00, в направлении аэропорта - в 00:30, 01:30 и 02:30.

Троллейбусная линия номер 1 с остановки Тынисмяги: троллейбус отправляется в 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 и 2:45, а с противоположного конца маршрута - в 00:20, 00:50, 01:20, 01:50 и 02:20.

Троллейбусная линия номер 3 с остановки Тынисмяги: троллейбус отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а с противоположного конца маршрута - в 00:35, 01:05, 01:35, 02:05 и 02:35.

Автобусная линия номер 1А: из центра города автобус отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, с противоположного конца маршрута - в 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 и 03:30.

Автобусная линия номер 8: автобус из центра отправляется в 01:15 и 02:15, а в обратном направлении в 01:45 и 02:45.

Автобусная линия номер 18: из центра автобус отправляется в 01:00, 01:40, 02:20 и 03:00, в обратном направлении - в 01:35 и 02:15.

Автобусная линия номер 40: из центра автобус отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, в обратном направлении в 01:20, 01:50 и 02:20.

Автобусная линия номер 42: из центра автобус отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а в обратном направлении - в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.

Автобусная линия номер 60: автобус из центра отправится в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, в обратном направлении - в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.

Автобусная линия номер 63: из центра автобус отправится в 01:15, 01:45, 02:15 и 02:45, а в обратном направлении - в 00:45, 01:15, 01:45 и 02:15.

Автобусная линия номер 67: автобус из центра отправится в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а в обратном направлении - в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.

Автобусная линия номер 68: из центра автобус отправится в 01:15, 01:45, 02:15 и 02:45, а в обратном направлении - в 00:45, 01:15, 01:45 и 02:15.

Автобусы линий 1А и 8 в новогоднюю ночь из центра будут отправляться с остановки "Хобуяама" (рядом с бывшим магазином "Таллинн"), автобусы линий 18 и 40 отправятся от здания почты, и вместо площади Вабадузе будут делать остановку на Пярнуском шоссе у церкви Яани. Автобусы 42, 60, 63, 67 и 68 отправляются с обычных остановок.