В Эстонии насчитывается почти полмиллиона пользователей Smart-ID

В Эстонии у разработанной SK ID Solutions программой электронной идентификации Smart-ID почти полмиллиона пользователей, по всей Балтии пользователей около 2,6 млн человек.
Более всего — 1,2 млн человек — пользователей Smart-ID в Литве, в Латвии их число приближается к миллиону, сообщила коммерческий руководитель в сфере дополнительных услуг SK ID Solutions Лийза Лукин.
В Эстонии 230 000 пользователей Mobiil-ID, а в Литве 260 000.
С помощью Smart-ID можно пользоваться электронными услугами секторов финансов, образования, телекоммуникаций, энергетики, государственного сектора и сектора розничной торговли.
С ноября прошлого года пользователи Smart-ID могут создавать цифровые подписи, равноценные поставленным вручную, которые обязаны признавать во всех странах ЕС.
Mobiil-ID — выдаваемое эстонским государством цифровое удостоверение личности в мобильном телефоне, которое позволяет входить в электронные услуги и создавать цифровые подписи.
Smart-ID разработала фирма SK ID Solutions AS, которая также является создателем ИД-карты и mobiil-ID.