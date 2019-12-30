В Эстонии насчитывается почти полмиллиона пользователей Smart-ID

Более всего — 1,2 млн человек — пользователей Smart-ID в Литве, в Латвии их число приближается к миллиону, сообщила коммерческий руководитель в сфере дополнительных услуг SK ID Solutions Лийза Лукин.

В Эстонии 230 000 пользователей Mobiil-ID, а в Литве 260 000.

С помощью Smart-ID можно пользоваться электронными услугами секторов финансов, образования, телекоммуникаций, энергетики, государственного сектора и сектора розничной торговли.

С ноября прошлого года пользователи Smart-ID могут создавать цифровые подписи, равноценные поставленным вручную, которые обязаны признавать во всех странах ЕС.

Mobiil-ID — выдаваемое эстонским государством цифровое удостоверение личности в мобильном телефоне, которое позволяет входить в электронные услуги и создавать цифровые подписи.