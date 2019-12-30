В Псковской области опрокинулся ехавший в Санкт-Петербург автобус, пострадали 24 человека

Как сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Денис Сачков, за медпомощью обратились 24 человека, 13 из них были доставлены во взрослую областную клиническую больницу. Из 13 семеро госпитализированы, шестерым помощь оказана амбулаторно. В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона сообщает, что в ДТП пострадал 21 человек.

Кроме того, в детскую областную клиническую больницу доставили двух детей. В тяжелом состоянии в отделении реанимации остается одна женщина. Остальные пациенты получили травмы различной степени тяжести. Предположительно, все пассажиры являются гражданами Белоруссии. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пассажиры автобуса ехали из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург. Большинство пассажиров получили ушибы грудных клеток, ушибы головы, переломы ключиц. В числе пострадавших оказались три девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения. Для пострадавших пассажиров открыли пункт временного пребывания.

Причиной опрокидывания рейсового автобуса называют погодные условия. Об этом пишет "Фонтанка.Ру" со ссылкой на УМВД по Псковской области. "После дождя на покрытии образовалась наледь, из-за неё водитель 47 лет не справился с управлением", – заключили в пресс-службе.

Согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было обработано противогололедными материалами. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.