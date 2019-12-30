Нового худрука «Современника» назначили не из числа артистов театра

«Приказ подписан. На новом посту в „Современнике“ Виктор Рыжаков приступит к обязанностям с 4 января», - сказал собеседник агентства.

Художественный руководитель и одна из сооснователей театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве. 23 декабря она была госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием. 19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.