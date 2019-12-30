Нового худрука «Современника» выбрали не из числа артистов театра

Приказом департамента культуры Москвы на должность нового художественного руководителя театра «Современник» назначен Виктор Рыжаков, являющийся худруком Театрального центра имени Мейерхольда, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента в понедельник.
«Приказ подписан. На новом посту в „Современнике“ Виктор Рыжаков приступит к обязанностям с 4 января», - сказал собеседник агентства.
Художественный руководитель и одна из сооснователей театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве. 23 декабря она была госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием. 19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.
Виктор Рыжаков окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище имени Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства. С 1991 по 2001 годы служил в Московском Театре юного зрителя, с 1995 по 2001 годы являлся художественным руководителем Театра драмы и комедии на Камчатке, с сентября 2012 года стал художественным руководителем Центра имени Мейерхольда.