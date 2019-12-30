Быть всем: завтра на площади Вабадузе в Таллинне состоится большой новогодний праздник

«В новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с любимыми исполнителями. В этом году выступят Лийз Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Незадолго до наступления нового года на площади с речью выступит президент Керсти Кальюлайд. Затем состоится совместное пение гимна. Мы рады, что новогоднее обращение президента на площади перед народом и совместное пение гимна становятся традицией. Надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Для совместного пения гимна Эстонии на сцену выйдет смешанный хор Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма Kevade. Ровно в полночь салют организует фирма Pyrocom OÜ.

«Мы, как организаторы новогоднего праздника, чувствуем большую ответственность за безопасность на площади Вабадузе. Как и в прошлые годы, в этом году площадь и прилегающие к ней улицы будут закрыты для движения, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой. На праздник мы ждем всех желающих – и пожилых, и молодых и детей», - сказал Свет.